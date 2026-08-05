Si era “specializzato” nel furto di elettrodomestici “visitando” tanto le abitazioni private quanto i negozi. La corsa del ladro seriale è stata interrotta dai poliziotti del commissariato di Sciacca che, in esecuzione di un’ordinanza firmata dal gip, hanno arrestato un ventisettenne per il reato di furto aggravato. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le scorribande dell’indagato avevano destato più di una preoccupazione tra cittadini e commercianti le cui attività e abitazioni erano state prese di mira.