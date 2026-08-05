incidente lungo via Luca Crescente, all’ingresso di San Leone. A scontrarsi una Jeep, guidata da una famiglia di turisti provenienti dalla Svizzera, e uno scooter Yamaha.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Secondo le prime informazioni il centauro versa in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i Carabinieri, una squadra di Vigili del Fuoco e la polizia locale che si sta occupando di gestire il traffico.