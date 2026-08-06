L’assessore Giuseppe Montaperto lancia un appello fermo ai cittadini che abitano in campagna: «In molti punti di raccolta la situazione torna a essere insostenibile. Sacchi strappati, rifiuti fuori dai cassonetti, abbandono indiscriminato. Non possiamo più andare avanti così».

Montaperto invita i residenti a rispettare le regole della raccolta differenziata: «Vi chiedo con fermezza di smettere di essere incivili. La raccolta differenziata esiste per un motivo e va fatta con rispetto: rispetto per gli operatori che ogni giorno raccolgono i rifiuti, rispetto per i cittadini che fanno correttamente la loro parte e rispetto per l’ambiente in cui viviamo».

L’assessore sottolinea che l’Amministrazione sta facendo la propria parte e ora tocca ai cittadini: «Chi ama Campobello non la sporca. Chi ci vive ci tiene».

In chiusura, Montaperto ringrazia chi già rispetta le regole e invita chi ancora non lo fa a cambiare atteggiamento: «Grazie a tutti quelli che già rispettano le regole. A chi non lo fa è il momento di cambiare».

Giovanni Blanda