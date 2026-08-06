Home Cronaca Canicattì Canicattì, ad ottobre si torna a teatro: Presentata la nuova rassegna del... CronacaCanicattì Canicattì, ad ottobre si torna a teatro: Presentata la nuova rassegna del Sociale Di Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 Presentata stamattina al comune di Canicattì la rassegna teatrale che sarà curata dal teatro stabile Nisseno e si svolgerà al Sociale. Primo appuntamento ad ottobre. Le interviste. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Canicattì, rapinato centro scommesse Raccolta differenziata, Ravanusa raggiunge il 69,27%: cresce l’impegno della comunità Campobello di Licata, l’assessore Montaperto: «Basta rifiuti abbandonati, chi ama il paese non lo sporca» Ufficio elettorale del Comune di Campobello di Licata: ogni cittadino ha la facoltà di prender visione degli atti Pubblicato il volume DELIA. Il casale medievale. Fonti documentarie e ricostruzione storica (1272–1622) di Paolo Busub Furto in abitazione, portata via la cassaforte: 30 mila euro il bottino Ultime Notizie Canicattì, rapinato centro scommesse Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 Un bandito solitario armato di coltello ha messo a segno una rapina all’ interno di una sala scommesse che si trova al viale della... Raccolta differenziata, Ravanusa raggiunge il 69,27%: cresce l’impegno della comunità Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 Il Comune di Ravanusa registra un nuovo importante risultato nel settore dell’igiene urbana. I dati relativi al mese di luglio attestano una percentuale di... Campobello di Licata, l’assessore Montaperto: «Basta rifiuti abbandonati, chi ama il paese non lo... Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 L’assessore Giuseppe Montaperto lancia un appello fermo ai cittadini che abitano in campagna: «In molti punti di raccolta la situazione torna a essere insostenibile.... Ufficio elettorale del Comune di Campobello di Licata: ogni cittadino ha... Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 Argomento: Revisione dinamica delle liste elettorali. Scaduto il 5 agosto il termine per depositare le decisioni del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale,... Pubblicato il volume DELIA. Il casale medievale. Fonti documentarie e ricostruzione storica (1272–1622) di... Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 È stato pubblicato il volume DELIA. Il casale medievale. Fonti documentarie e ricostruzione storica (1272– 1622), il nuovo studio di Paolo Busub, dedicato alla ricostruzione... Furto in abitazione, portata via la cassaforte: 30 mila euro il bottino Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver scassinato la porta d’ingresso, sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento di proprietà di un impiegato. L’uomo... Guardia di Finanza Agrigento, 20 nuovi militari sul territorio per potenziare vigilanza estiva Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Agosto 2026 Per l’estate 2026 la provincia di Agrigento potrà contare su un significativo rafforzamento della presenza operativa della Guardia di Finanza: 20 Finanzieri Allievi Marescialli...