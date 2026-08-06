Un giovane di 25 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato nella notte sulla Strada provinciale turistica in direzione Piazza Armerina, nell’Ennese. L’auto sulla quale viaggiava, una Volkswagen Golf, ha sfondato la recinzione di un cantiere urtando violentemente contro un mezzo in sosta. Il giovane che ha perso la vita aveva origini marocchine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna, i carabinieri, la polizia e il 118.