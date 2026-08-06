Non siamo più disposti ad accettare che i cittadini debbano pagare quotidianamente le conseguenze di un sistema idrico che continua a funzionare in emergenza. I continui rinvii dei turni idrici da parte di AICA, determinati soprattutto dalle ripetute rotture sulle reti gestite da Sicilia Acque, stanno creando disagi ormai insostenibili, penalizzando in modo particolare i Comuni che dipendono maggiormente da quella rete.

Lo diciamo con chiarezza: non possiamo continuare a raccontare queste rotture come episodi occasionali e imprevedibili. A nostro avviso, siamo davanti al risultato di anni di mancati interventi di manutenzione e di insufficienti investimenti sulle infrastrutture, prima da parte della vecchia Girgenti Acque e oggi da parte di Sicilia Acque. Una rete che si rompe continuamente è una rete che evidentemente non è stata adeguatamente manutenuta e ammodernata.

A questo si aggiunge un altro elemento che consideriamo altrettanto grave: la lentezza con cui vengono effettuati gli interventi di ripristino. Quando una condotta si rompe, i cittadini non possono aspettare per giorni prima che il servizio torni alla normalità. Ogni ritardo si traduce in ulteriori turni saltati, rinviati o effettuati in maniera assolutamente insufficiente.

Per questo ribadiamo che sia arrivato il momento di chiudere il rapporto con Sicilia Acque. Abbiamo già chiesto al sindaco di portare questa posizione all’interno dell’ATI. Inoltre,

chiederemo anche alla deputazione nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra di interessarsi direttamente della vicenda, affinché la questione della qualità del servizio offerto da Sicilia Acque, dello stato delle reti e delle responsabilità legate alla manutenzione venga affrontata anche a livello nazionale.

Allo stesso tempo, rivolgiamo ad AICA una richiesta precisa: devono essere garantite erogazioni di recupero per tutti i turni che sono inevitabilmente rimasti indietro, così come per quelle utenze che hanno ricevuto erogazioni insufficienti rispetto alle necessità. Non è sufficiente comunicare il rinvio di un turno: bisogna garantire concretamente il recupero dell’acqua non erogata.

AICA deve quindi pretendere da Sicilia Acque tempi certi per gli interventi e, allo stesso tempo, deve dare risposte altrettanto certe ai cittadini.

Vincenzo Cassaro – Segretario Circolo Sinistra Italiana Favara “Salvatore Bongiorno”

Pasquale Cucchiara – Consigliere Comunale SI – AVS