Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, sarà presentato “Rosario Livatino. Tra Magistratura e fede operosa”, il nuovo volume di Luigi D’Angelo dedicato al Beato Rosario Livatino.
Magistrato presso il Tribunale di Agrigento dal 1975, D’Angelo lavorò quotidianamente accanto a Livatino per dodici anni. Il libro offre quindi la testimonianza diretta di un collega che ne conobbe il metodo di lavoro, la formazione umana e spirituale e l’impegno giudiziario contro la criminalità organizzata.
Il programma completo e le informazioni per la stampa saranno diffusi nell’ultima settimana di agosto.