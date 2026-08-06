Con grande soddisfazione Confintesa Lavoratori della Conoscenza comunica un nuovo risultato di straordinaria rilevanza giuridica.

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, allineandosi integralmente al principio già affermato con forza di giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1320/2020 riconoscendo ai docenti interessati tutti gli anni pregressi svolti per intero ai fini della ricostruzione carriera è previdenziali.

Un risultato che nasce da alta competenza, strategia e visione.

Quel giudicato è stato costruito e difeso dal nostro ufficio legale con il supporto scientifico-giuridico della Prof.ssa R. Cavasino.

Un lavoro pregresso, tecnico e di qualità, che oggi diventa giurisprudenza consolidata.

La Cassazione non ha potuto che attenersi a quel precedente, riconoscendone la solidità dell’impianto.

Questo esito conferma la linea di Confintesa Lavoratori della Conoscenza:

Continueremo a tutelare i docenti con lo stesso rigore professionale.