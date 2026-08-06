Argomento: Revisione dinamica delle liste elettorali. Scaduto il 5 agosto il termine per depositare le decisioni del responsabile dell’Ufficio elettorale comunale,
sulle variazioni nelle liste elettorali con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati. Ricordando a
ogni cittadino che ha la facoltà di prender visione degli atti.
Avverso le decisioni dell’Ufficio elettorale, e’ possibile presentare ricorso entro il 10 agosto, alla sottocommissione elettorale circondariale di Canicattì.
Giovanni Blanda
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