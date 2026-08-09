Aumenta la dotazione idrica a Campobello di Licata. Lo annuncia il Sindaco Vito Terrana.

“”Il 24 luglio – afferma- abbiamo incrementato la dotazione idrica di 3 litri secondo.

Oggi sono stati incrementati ulteriormente 5 litri da parte di Aica.

Anche il pozzo ” Medico” aumentera’ la fornitura di acqua in base ai parametri di miscibilita’.

In sintesi, Aica fornisce 25 litri secondo , il pozzo “Medico” 6 litri secondo , abbiamo quindi una dotazione di 31 litri secondo!

Cio’ ci permettera’ di ridurre i turni di distribuzione a 4 giorni gia’ a far data dalla prossima settimana!

Un impegno costante ed attento per salvaguardare la nostra comunita’.””

GIOVANNI BLANDA