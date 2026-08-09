Armati e con il volto coperto da caschi hanno fatto irruzione in un centro scommesse Sisal in via Regione Siciliana a Palermo e si sono fatti consegnare circa 5 mila euro. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti aprire la cassaforte e hanno preso i soldi si trovavano dentro.

Una volta presi i soldi sono fuggiti. I dipendenti hanno lanciato l’allarme. Le indagini sono condotte dai carabinieri del radiomobile e della stazione di Mezzomonreale. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e della zona per risalire agli autori del colpo.

Assalto armato al bingo di via Villagrazia a Palermo, colpo da 30mila euro

Un commando composto da tre malviventi incappucciati ha fatto irruzione all’interno della sala bingo in via Villagrazia, riuscendo a mettere a segno una rapina da circa 30 mila euro.

I tre rapinatori, a volto coperto, sono entrati in azione nel locale e uno di loro era armato con un fucile a pompa. La sala era affollata di clienti intenti a giocare. Sotto la minaccia dell’arma da fuoco, i malviventi hanno intimato a tutti i presenti di rimanere immobili. Ci sono stati momenti concitati e un uomo è stato anche colpito al braccio con il calcio del fucile da uno dei rapinatori.

I complici hanno raggiunto rapidamente la zona delle casse. In pochissimi minuti i malviventi hanno ripulito le casseforti e i cassetti. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i tre fuggitivi.