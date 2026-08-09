Un 48enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione. In particolare, durante i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, gli agenti della Squadra Mobile, in transito per via Piombai, hanno notato l’uomo, soggetto a loro già noto perché gravato da numerosi precedenti penali, il quale, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo invertendo la marcia. Il comportamento sospetto ha indotto i poliziotti a raggiungerlo e fermarlo dopo pochi metri. Il 48enne mostrava un evidente rigonfiamento all’altezza della vita e, pertanto, è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di un revolver cal. 6.35, privo di matricola e di punzonatura del Banco di Prova Nazionale, carico con 5 cartucce. Pertanto, i poliziotti lo hanno arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza” così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
In giro con una revolver carica di cartucce: arrestato 48enne
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