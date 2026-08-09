L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi per un cane lasciato su un balcone esposto al sole in territorio di Mascali. In mattinata, una pattuglia della Stazione di Mascali impegnata in servizio perlustrativo, su segnalazione arrivata al 112 Numero Unico di Emergenza, ha raggiunto un’abitazione del centro dove è stato segnalato un cane in difficoltà. Effettivamente, dal balcone del secondo piano, i militari dell’Arma hanno visto sporgere la testa dell’animale che, col caldo torrido, sembrava voler chiedere aiuto. Dopo aver suonato invano al citofono, gli operanti sono riusciti ad entrare nell’androne del condominio, riuscendo così a scorgere l’animale da una finestra del vano scale, accertando che era stato lasciato su un balconcino al sole, privo di una cuccia e con le ciotole di acqua e cibo vuote.

I militari si sono subito adoperati per rintracciare il proprietario, intimandogli di rientrare subito a casa, al fine di verificarne lo stato di salute del quadrupede, lasciato al sole senza la possibilità di ripararsi dal caldo. cPer l’uomo, un 50enne del posto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “abbandono di animali domestici e la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, nonché l’efficacia del controllo del territorio svolto quotidianamente dall’Arma.