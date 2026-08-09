Riprende, a Campobello di Licata, la raccolta di sangue, dopo alcune settimane di pausa. Domenica (9 Agosto), dalle ore 8, presso la sede Assicurazione Volontari Italiani del Sangue – Avis, in via Medici (nelle vicinanze della Chiesa San Giuseppe), donazione ordinaria del sangue. In precedenza erano state raccolte cinque donazioni di sangue e acquisita una idoneita’ a donare sangue, ancora prima incamerate 16 sacche di sangue. Altra donazione e’ prevista per questo mese di agosto.
Giovanni Blanda