UniCredit e Federalberghi Sicilia rafforzano la collaborazione a sostegno del comparto turistico-ricettivo dell’Isola. Con la firma di una lettera d’intenti, le due organizzazioni si impegnano a promuovere le opportunità previste dalla convenzione nazionale recentemente sottoscritta, favorendo la diffusione delle misure presso le imprese associate e facilitando l’accesso a strumenti finanziari e servizi dedicati alla crescita del settore.

Un ulteriore passo avanti per le imprese turistiche

La lettera d’intenti, firmata da Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, e Nico Torrisi, Presidente di Federalberghi Sicilia, segna un nuovo avanzamento nel percorso di collaborazione tra il sistema bancario e il settore dell’ospitalità. L’obiettivo è sostenere investimenti, innovazione e competitività delle imprese turistiche dell’Isola.

Le misure a sostegno degli investimenti

L’offerta UniCredit, calibrata sulle esigenze delle strutture alberghiere, comprende finanziamenti dedicati per innovazione tecnologica, riqualificazione delle strutture e supporto al circolante, con formule di ammortamento flessibili che tengono conto della stagionalità degli incassi e condizioni agevolate per l’accettazione dei pagamenti con carta, a supporto di una gestione completa e integrata degli incassi.

Inoltre, soluzioni di leasing pensate per sostenere investimenti in modo flessibile e sostenibile, valorizzando le principali agevolazioni e incentivi pubblici disponibili e il programma Made4Italy, che promuove un modello di sviluppo integrato tra turismo e agroalimentare, valorizzando asset culturali, produttivi e identitari del territorio.

A ciò si aggiungono una consulenza specialistica dedicata all’accesso alle misure agevolative del Pnrr e iniziative di formazione gratuita attraverso la Banking Academy, l’offerta strutturata di financial education che UniCredit mette a disposizione di persone e imprese.

Particolare attenzione è riservata ai temi Esg con soluzioni mirate per investimenti sostenibili orientati all’efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni di Co₂, all’uso efficiente delle risorse idriche e alla transizione verso modelli di business più sostenibili.

Le dichiarazioni

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, afferma: «UniCredit rinnova il suo impegno a supporto delle imprese che operano nel settore del turismo, comparto fortemente identitario per l’Isola e capace di contribuire in modo significativo all’economia regionale. Il nostro sostegno si declina in prodotti e servizi dedicati alle specificità del business e la collaborazione con Federalberghi Sicilia consente di ampliare ulteriormente le opportunità a disposizione degli operatori, anche grazie alla nostra presenza capillare sul territorio».

Nico Torrisi, Presidente di Federalberghi Sicilia, dichiara: «Questa convenzione consolida una collaborazione già avviata da tempo con UniCredit e rappresenta uno strumento importante per le imprese ricettive. L’accesso al credito in tempi rapidi e a condizioni favorevoli è essenziale per sostenere crescita e investimenti. Le soluzioni previste dall’accordo permetteranno alle aziende alberghiere ed extra alberghiere di cogliere al meglio le opportunità di sviluppo e innovazione offerte dal mercato e dalle politiche di rilancio del comparto turistico».