Il Tar Sicilia non ha concesso la sospensione immediata del provvedimento con cui la Questura di Ragusa aveva disposto lo stop a un’attività di raccolta scommesse a Modica (RG). Come riporta Agipronews, il ricorso presentato dal titolare sarà però esaminato in sede collegiale il prossimo 10 settembre.

La vicenda riguarda il decreto del Questore di Ragusa del 15 luglio scorso, con il quale era stata respinta l’istanza di variazione dei rappresentanti della licenza di pubblica sicurezza. Lo stesso provvedimento aveva disposto la cessazione di eventuali attività svolte in assenza dei necessari titoli autorizzativi e la rimozione delle insegne pubblicitarie relative all’attività di raccolta di scommesse.

Il titolare del centro aveva impugnato gli atti davanti al Tar chiedendo un intervento urgente per sospendere gli effetti del provvedimento della Questura, contestando anche il verbale di accertamento redatto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica.

Il presidente della Quarta Sezione del Tar Sicilia ha però ritenuto che la questione richieda un esame più approfondito e non possa essere definita in via immediata. Nel decreto si legge infatti che “la sede monocratica non si presta alla delibazione della fattispecie, per la delicatezza e la complessità dei profili da esaminare e per l’ampiezza del potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione”.

Da qui il rigetto della richiesta di sospensione urgente. “L’istanza di misure cautelari monocratiche deve essere respinta”, si legge nel decreto, mentre la valutazione collegiale è stata fissata per la camera di consiglio del 10 settembre 2026.

La decisione del Tar non riguarda il merito della controversia e non stabilisce, quindi, se il provvedimento della Questura sia legittimo o meno. Il collegio dovrà ora valutare se sussistano i presupposti per sospendere gli atti impugnati in attesa della definizione del giudizio. FRP/Agipro