Una domanda banale, di quelle che nessuno considera sospette: che ora è? È bastata quella per far estrarre il telefono al passante.

Non appena l’uomo ha tirato fuori lo smartphone, i due giovani che lo avevano avvicinato lo hanno bloccato e minacciato con un coltello, costringendolo a consegnare l’apparecchio.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Etnea, a Catania, nei pressi della Villa Bellini.

Le urla che hanno fermato tutto

La fuga dei due responsabili si è interrotta quasi subito.

Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione degli agenti del X Reparto Mobile di Catania, in servizio nella zona, che sono intervenuti bloccando immediatamente la coppia prima che potesse confondersi tra la folla del centro.

Il coltello e lo smartphone recuperati

Sul posto sono poi giunti i poliziotti delle Volanti.

Nel corso della perquisizione è stata recuperata sia l’arma utilizzata per le minacce sia la refurtiva, che è stata subito restituita al proprietario.

I due giovani, un ventenne tunisino e un ventunenne egiziano, sono stati arrestati per rapina aggravata e trasferiti in carcere, in attesa del giudizio di convalida.

Per entrambi vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.