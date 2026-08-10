E’ tornato uno degli appuntamenti più attesi e storici: la “”StraMollarella”, giunta alla sua XXIII edizione.

Dalla Pubblica Amministrazione e dall’assessorato comunale Cultura, Sport e Pubblica Istruzione, “”un ringraziamento speciale va all’Associazione sportiva dilettantistica “”Campobello Corre”” e a tutti gli organizzatori che rendono possibile questa straordinaria giornata di sport, che quest’anno e’ partita dalla suggestiva cornice del Parco della Divina Commedia””.


Atleti di varie qualifiche e categorie, hanno gareggiato sulla 26 km., anche appassionati della 10 km. e 13 km., sono partiti all’alba per vivere insieme questa “”bellissima festa della nostra estate””.
La manifestazione sportiva era inserita nel cartellone dell’ “”Estate campobellese””, promossa dalla Civica Amministrazione.
Giovanni Blanda

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