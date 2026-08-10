Un cantiere di idee per “rigenerare la città”. Il percorso verso le elezioni 2027 comincia a sentirsi ed a vedersi nelle iniziative che cominciano a moltiplicarsi e che cresceranno ulteriormente dopo la pausa estiva.

Il cantiere di idee di Carolina Varchi

“Sollecitata da tempo da esponenti della comunità cittadina, ho deciso di unire tante realtà che vogliono partecipare alla vita pubblica della città mettendo a disposizione le loro conoscenze, professionalità ed esperienze” dice Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia ed ex vice sindaco di Palermo la cui idea sembra proprio una di quelle che riportano su Palermo l’attenzione..

“Palermo Capitale sarà un cantiere aperto di idee per la rigenerazione della città. Il comun denominatore sarà una visione di Palermo che deve abbandonare la rassegnazione e ritrovare la sua dimensione naturale di capitale economica, culturale e sociale del Mediterraneo. Ci sono energie positive in questa città, spesso inespresse, che vanno liberate. Da troppo tempo la politica è inquinata dagli odiatori seriali ed animata per lo più da slogan urlati sui social, c’è bisogno di mettere nero su bianco un’idea diversa di Palermo che sia la stella polare della classe dirigente presente e futura della città”.

Andare oltre l’amministrazione ordinaria

“L’amministrazione di centrodestra ha risolto alcune delle emergenze di Palermo, dal dissesto finanziario all’emergenza cimiteri e Fratelli d’Italia ha avuto in questo un ruolo determinante, essendo il motore trainante della coalizione che governa la città, con il prezioso sostegno del governo nazionale. Adesso, prosegue il parlamentare di Fratelli d’Italia – è il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione per proiettare Palermo nello scenario nazionale ed internazionale da protagonista. Solo così Palermo potrà attrarre nuove economie, investimenti strategici, far rientrare le tante, troppe intelligenze andate via e valorizzare quelle che si vanno formando. La sua collocazione rende idealmente e materialmente Palermo un vero e proprio hub di interscambio e ciò acquisisce ancora più valore con lo sviluppo del Piano Mattei che ha inaugurato un nuovo paradigma di cooperazione internazionale”.

Gruppi di studio già al lavoro

“Vari gruppi di studio sono già al lavoro – prosegue Varchi – sulle tematiche più importanti per la vita della città quali sviluppo economico, rigenerazione urbana, viabilità, efficienza e trasparenza amministrativa, sicurezza e legalità, politiche sociali, ambiente e cultura identitaria”.

“Contribuirò da parlamentare nazionale eletta in questa città, forte dell’esperienza maturata da vicesindaco di Palermo e da esponente di Fratelli d’Italia che è stato e sarà interlocutore naturale per quanti vorranno contribuire a costruire la città del futuro. C’è stata un’epoca in cui Palermo viveva e sognava da Capitale, avendone tutto il diritto per storia, identità, tradizione, collocazione geografica e vocazione geopolitica. Questo cantiere è aperto a quanti vogliono contribuire a trasformare quella grande idea di Palermo in azione e realtà concreta”, ha concluso Carolina Varchi.

Marianna Caronia: “Bene il progetto di Varchi Lo diciamo da tempo: cambiare registro, ma anche guida”

“Accogliamo con favore l’iniziativa di Carolina Varchi. Il lancio del progetto ‘Palermo Capitale’ rappresenta un passo importante e necessario, che va esattamente nella direzione che auspichiamo e sosteniamo da tempo” dice in una nota Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati.

“Da mesi – sottolinea Caronia – ripetiamo in ogni sede che per Palermo è arrivato il momento di voltare pagina. Se la prima fase dell’amministrazione di centrodestra è servita a tamponare le emergenze più gravi ereditate dal passato, come i conti in dissesto e la crisi dei cimiteri, adesso bisogna mettere al centro dell’agenda politica le periferie troppo spesso abbandonate. Per farlo serve un cambio di passo radicale e una nuova guida – incalza Caronia –. La città ha bisogno di un sindaco che conosca ogni problema, ogni vicolo e ogni risorsa di questa terra, capace di trasformare i progetti in cantieri reali e le idee in servizi efficienti per i palermitani”, conclude Marianna Caronia.