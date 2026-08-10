“La Regione non può permettersi di perdere oltre metà del proprio personale senza garantire un ricambio adeguato. Il via libera al turnover al 125% è una scelta giusta, adesso bisogna accelerare le assunzioni e valorizzare chi entrerà negli uffici regionali”. Con queste parole il segretario regionale UGL Autonomie, Ernesto Lo Verso, commenta il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato sull’accordo Stato-Regione del 2023 che proroga anche per il triennio 2026-2028 il turnover del personale della Regione Siciliana nella misura del 125%. Nei prossimi anni saranno circa seimila i dipendenti regionali che raggiungeranno la pensione, oltre la metà dell’attuale organico. Per l’UGL il rafforzamento del turnover rappresenta una risposta necessaria per garantire continuità amministrativa e servizi efficienti ai cittadini. “Molti uffici operano già oggi in condizioni di forte sofferenza”, prosegue Lo Verso.

“Occorre assumere nuovo personale, intervenire anche sulla dirigenza, la cui riforma è ormai imprescindibile, e rendere la Regione un datore di lavoro competitivo con stipendi e condizioni adeguate, così da trattenere le professionalità che verranno assunte.” “Il via libera alle 724 assunzioni rappresenta una concreta opportunità per chi ha partecipato agli ultimi concorsi regionali. Consentirà maggiori scorrimenti delle graduatorie e l’avvio di nuove procedure concorsuali”, dichiara il segretario provinciale UGL Autonomie Trapani, Alessandro Parrinello. Chiede tempi rapidi e programmazione il segretario regionale UGL Sicilia Carmelo Giuffrida. “La pubblica amministrazione regionale ha bisogno di nuove competenze, ma anche di valorizzare quelle esistenti. Continueremo a seguire l’attuazione di questo percorso affinché gli impegni si traducano in assunzioni, servizi più efficienti e maggiori opportunità di lavoro per i siciliani”.