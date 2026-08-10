Si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Santo Stefano Quisquina un importante incontro istituzionale che ha visto la partecipazione di autorevoli docenti, tecnici e professionisti, chiamati a mettere a disposizione le proprie competenze per avviare un percorso condiviso di analisi, studio e pianificazione finalizzato al ripristino e alla riqualificazione ambientale del territorio duramente colpito dal recente incendio.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la ricostruzione del patrimonio naturale richiede una visione di medio e lungo periodo, fondata sul rigore scientifico, sulla collaborazione tra istituzioni e mondo accademico e su una programmazione capace di individuare le azioni più efficaci per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente.

Durante l’incontro sono state analizzate le conseguenze prodotte dall’incendio sul patrimonio boschivo, sugli ecosistemi e sull’assetto idrogeologico del territorio. Sono state inoltre individuate le linee guida per la predisposizione di un piano di interventi volto alla messa in sicurezza delle aree interessate, al recupero ambientale, alla riforestazione con specie autoctone, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione di futuri eventi calamitosi.

Il tavolo di lavoro proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori approfondimenti tecnici e scientifici, coinvolgendo enti, istituzioni, università e ordini professionali, con l’obiettivo di definire una strategia organica e condivisa che consenta di reperire le risorse necessarie e trasformare le proposte in interventi concreti.

il Sindaco e l’amministrazione Comunale rivolgono un sincero ringraziamento ai docenti, ai professionisti e ai tecnici che hanno offerto il proprio qualificato contributo scientifico per definire un metodo di lavoro fondato sulla conoscenza, sulla collaborazione interdisciplinare e sulla programmazione degli interventi.