Pronte le graduatorie provvisorie dei bandi sulle misure di sostegno alla filiera agroalimentare siciliana, per un valore complessivo di 167 milioni di euro. Si tratta di interventi riconducibili al Piano strategico della Pac (Politica agricola comune) 2023-2027 e al Pif, Progetto integrato di filiera.

«Tempi stretti e risposte certe agli operatori del settore – sottolinea l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino -. In soli cinque mesi siamo passati dal bando alle graduatorie provvisorie: questo il risultato della forte accelerazione che abbiamo impresso ai procedimenti amministrativi. Più bandi, un’unica strategia, gestita a ritmi serrati. L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi affinché le risorse si trasformino rapidamente in investimenti per la trasformazione, la promozione delle eccellenze e la diversificazione del reddito».

Sono state 19, su un totale di 24 istanze pervenute, le domande ritenute ammissibili per i contributi previsti dal bando Srd13 sull’agroindustria e strutture di trasformazione. La pubblicazione della graduatoria definitiva è prevista per settembre, con l’obiettivo di rendere operativa la misura, che complessivamente ha una dotazione di oltre 70 milioni di euro.

Tutte le 43 istanze pervenute in risposta al bando Srg10 sulla promozione dei prodotti a marchio di qualità, finanziato con 7 milioni di euro, sono risultate ammissibili e sono già inserite nella graduatoria provvisoria. Per quando riguarda il bando Srd03, che metteva a disposizione delle aziende 40 milioni di euro per lo sviluppo delle attività extra-agricole come agriturismi, agricoltura sociale, didattica e trasformazione dei prodotti, a fronte di 388 istanze pervenute, ne sono state istruite 125, di cui 60 immediatamente finanziabili.

Sono 4, infine, le richieste presentate per accedere ai finanziamenti previsti dal bando Pif. Sono state inserite tutte in graduatoria. Riguardano i settori agrumicolo, cerealicolo e bufalino e coinvolgono 33 soggetti tra capofila e partner, con un contributo richiesto complessivo di circa 50 milioni di euro.

I decreti con gli elenchi delle istanze ammesse e di quelle escluse sono consultabili sul sito della Regione Siciliana, nella pagina del Dipartimento dell’Agricoltura