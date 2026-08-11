Importante traguardo per la gestione dei rifiuti a Giarre. Nel mese di luglio, la raccolta differenziata ha toccato quota 62%, un balzo enorme rispetto al 29% registrato all’insediamento dell’amministrazione Cantarella nel 2021.

Secondo l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, il merito va all’apertura del primo Centro Comunale di Raccolta (CCR) e alla proficua collaborazione con la società Igm che ha in appalto la gestione del servizio di igiene ambientale. Il prossimo passo sarà l’inclusione dei rifiuti Raee e l’integrazione dei formulari aziendali (Fir), con l’obiettivo di raggiungere il 70%. Questo incremento non solo ridurrà i costi di discarica, ma permetterà un futuro abbassamento delle tariffe per i cittadini.

A tracciare il bilancio entusiastico è l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro: «La scelta condivisa insieme al sindaco Leo Cantarella di sostenere la tanto discussa apertura del primo Centro Comunale di Raccolta (CCR) della città, all’interno della Zona Artigianale, ha portato i suoi primi, concreti risultati, grazie anche alla collaborazione dell’Igm». Il CCR rappresenta il vero motore di questa crescita, ma la traiettoria non si ferma qui. L’assessorato all’Ambiente ha già programmato i prossimi step per potenziare ulteriormente il servizio. A breve i cittadini potranno conferire direttamente al centro anche i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (vecchi elettrodomestici, TV, smartphone). E con l’arrivo dei Formulari Identificazione Rifiuti dedicati al tessuto produttivo locale, anche le imprese del territorio contribuiranno attivamente all’incremento della percentuale. L’obiettivo fissato è chiaro ed ambizioso: raggiungere il 70% di differenziata entro la fine dell’anno.