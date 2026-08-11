Nato per preservare la memoria storica e trasformarla in risorsa per il futuro, il Museo Etnoantropologico di Fiumedinisi custodisce l’identità locale nel cinquecentesco Palazzo Colonna. Entrato ufficialmente nella Rete dei Musei Comunali di ANCI Sicilia, il polo museale ha annunciato l’espansione nella storica sede della Zecca, un progetto mirato a valorizzare la ricca tradizione mineraria del territorio.

Istituito nel 2019 grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Pro Loco Fiumedinisi, il Museo Etnoantropologico è ospitato in una suggestiva ala dello storico Palazzo Colonna (XVI secolo), un edificio dal profondo valore storico che nel 1743 fu adibito a ospedale durante l’epidemia di peste nel messinese.

Un viaggio tra antichi mestieri e la Festa della Vara

Partendo dallo slogan “Seminiamo la nostra storia”, il percorso espositivo si snoda attraverso la cultura materiale e immateriale del territorio. Le sale raccolgono attrezzi agricoli, utensili artigianali, foto d’epoca e documenti rari in gran parte donati dai cittadini.

I punti di forza del percorso includono:

• La civiltà contadina: focus sugli antichi mestieri e sulle pratiche artigianali che hanno fondato l’economia locale.

• La sezione “Festa ‘a Vara”: Una sezione di particolare interesse è dedicata alla Festa della Vara, una delle più sentite e significative espressioni della tradizione religiosa e popolare del paese. Attraverso fotografie storiche, documenti, testimonianze e oggetti legati alla celebrazione, il museo racconta la storia della Vara e il profondo legame che unisce questa manifestazione alla devozione e all’identità della comunità. La sezione consente ai visitatori di conoscere il valore storico, culturale e sociale di una festa che rappresenta un patrimonio immateriale tramandato di generazione in generazione.

• Hub culturale: Il museo si propone anche come luogo di incontro, ricerca e divulgazione, aperto alla collaborazione con scuole, associazioni, studiosi e visitatori interessati a conoscere e approfondire la storia e le tradizioni della Sicilia. Attraverso attività culturali, mostre ed eventi, contribuisce alla valorizzazione del patrimonio locale e alla promozione di una memoria condivisa.

Come già detto, anche lo spazio museale di Fiumedinisi è inserito nella Rete dei Musei Comunali della Sicilia, progetto nato per iniziativa dell’Associazione dei comuni siciliani a cui, fino ad oggi, hanno aderito 102 comuni e 235 musei.

Il sindaco Giovanni De Luca

“L’adesione alla Rete dei Musei comunali dell’ANCI Sicilia rappresenta per la nostra amministrazione un importante veicolo di promozione del patrimonio storico-culturale di Fiumedinisi. In programma vi è altresì l’ampliamento del polo museale, in collaborazione con la Pro Loco, con l’apertura di una nuova sede nello storico Palazzo della Zecca. Qui troveranno posto le preziose testimonianze legate all’attività di estrazione mineraria, rimasta attiva sul nostro territorio fino a metà del XX secolo”.

INFO E PRENOTAZIONI

Le visite guidate al Museo Etnoantropologico si effettuano esclusivamente su prenotazione.

Contatti Associazione Pro Loco Fiumedinisi:

• Telefono: 393 5988587 | 334 8798034 | 340 9838981