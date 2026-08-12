Costituito il Comitato Regionale Siciliano “Lavoro e Previdenza ex Art. 23 – LSU, PUC, LPU, ASU, PIP”. Il Dott. Paolo Franzella ispiratore dell’iniziativa comunica l’avvio formale delle attività a sostegno della proposta di legge n. 2749 del 19 dicembre 2025, presentata dall’On. Lorenzo Cesa e attualmente all’esame della Commissione Lavoro (di Merito) e delle Commissioni consultive competenti.

Il Comitato nasce con finalità esclusivamente con l’obiettivo di contribuire, attraverso un’azione coordinata e trasparente, alla celere approvazione di una norma attesa da migliaia di lavoratori ex precari impegnati da decenni nei servizi essenziali degli Enti pubblici e privati sotto il controllo degli stessi Enti pubblici.

La costituzione del Comitato trae origine dalla denuncia pubblica formulata un anno fa’ dal Dott. Paolo Franzella Coordinatore Provinciale UDC di Palermo, esperto in Diritto del Lavoro e Previdenza e dall’On. Decio Terrana Segretario Regionale UDC, relativa alla condizione previdenziale di circa 45.000 lavoratori ex precari nella sola Sicilia, stabilizzati successivamente Dipendenti Pubblici, molti dei quali se non nella totalità di essi destinati a percepire assegni pensionistici compresi tra 500 e 800 euro mensili, dopo 35 36 37 anni di lavoro.

“La presenza della proposta di legge 2749/2025, in Commissione – dichiara Franzella – rappresenta un primo risultato significativo; tuttavia, il progressivo pensionamento di numerosi lavoratori rende urgente l’approvazione della stessa, la quale consente il riconoscimento contributivo dei periodi di attività svolti nelle diverse forme di precariato storico e non riconosciuto.”

La Roadmap impone tempi celeri, il Comitato informa che subito dopo Ferragosto sarà formalizzata la sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte dei promotori.

Nei primi giorni di settembre si terrà una iniziativa pubblica per l’inaugurazione ufficiale del Comitato e la presentazione delle linee programmatiche, per poi proseguire l’organizzazione regionale nella sua interezza.

La struttura sarà articolata in coordinamenti provinciali e comunali, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza ordinata e unitaria delle istanze dei lavoratori coinvolti.

Il Comitato è aperto a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini che ne perseguono i fini dello stesso.

Il Comitato opera con le seguenti finalità: Sostenere l’iter parlamentare della proposta di legge 2749/2025, che ne prevede il riconoscimento previdenziale dei periodi degli ex lavoratori: ex Art.24 LSU, PUC, LPU, ASU, PIP e di un sistema di calcolo agevolato del riscatto degli stessi anni.

Gli scopi del Comitato sono i seguenti:

Garantire un confronto istituzionale costante con Parlamento, Governo e Amministrazioni competenti;

Assicurare trasparenza, imparzialità e assenza di strumentalizzazioni;

Coordinare le iniziative territoriali in modo uniforme e conforme alle finalità statutarie.

Prosecuzione il dialogo già aperto con la Regione Calabria, dove Massimiliano Caruso coordina un Comitato analogo. L’obbiettivo è costruire una rete capace di mostrare che la questione non riguarda solo un territorio ma un’intera generazione di lavoratori che ha sostenuto la macchia Amministrativa Italiana.

Il Comitato avrà durata limitata e si scioglierà automaticamente con l’approvazione della norma in questione e la risoluzione definitiva dei rapporti di lavoro a tempo pieno di lavoratori che vengono utilizzati pat-time, condizione questa che ha refluenza nel montante previdenziale pensionistico. La questione previdenziale degli ex precari rappresenta un tema di rilevanza nazionale, con impatti diretti sulla stabilità economica e sociale di migliaia di famiglie. Il Comitato ribadisce la necessità di una soluzione legislativa tempestiva, affinché nessun lavoratore sia costretto a vivere la propria anzianità con un trattamento pensionistico non proporzionato agli anni di servizio prestati.