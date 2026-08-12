Un uomo di 50 anni nonostante il divieto di avvicinamento alla coniuge è entrato nell’appartamento a Carini e ha minacciato di dare fuoco alla casa e alle persone presenti. Il marito aveva con sé una bottiglia con della benzina. La donna di 60 anni ha attivato l’allarme di radiolocalizzazione e ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a bloccare l’aggressore. L’indagato è stato portato nelle camere.