Un uomo di 50 anni nonostante il divieto di avvicinamento alla coniuge è entrato nell’appartamento a Carini e ha minacciato di dare fuoco alla casa e alle persone presenti. Il marito aveva con sé una bottiglia con della benzina. La donna di 60 anni ha attivato l’allarme di radiolocalizzazione e ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a bloccare l’aggressore. L’indagato è stato portato nelle camere.
Minaccia di dare fuoco alla moglie e all’abitazione, arrestato 50enne
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