Proficua Raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata. Sono state raccolte 10 sacche di sangue, effettuate 3 pre-donazioni (idoneità a donare sangue) ed eseguiti 2 controlli sanitari. La donazione ha avuto luogo nella sede dell’associazione, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”. Il 20 agosto ( dalle ore 17 alle ore 19), in via straordinaria, la successiva raccolta.

Si rinnova l’appello dell’Avis: “” donate sangue””.

Giovanni Blanda