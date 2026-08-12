Nessun ferito, ma tre conseguenze pesanti: patente ritirata, auto sequestrata e denuncia alla Procura.
È il bilancio per una donna di 38 anni di San Giovanni La Punta, nel Catanese, deferita dai carabinieri per guida sotto l’influenza dell’alcol.
Cos’è successo in via Santa Lucia
L’episodio si è verificato nel corso della notte.
L’auto condotta dalla donna, una vettura compatta, è andata a collidere contro alcuni veicoli in sosta lungo via Santa Lucia.
L’intervento dei carabinieri
Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania.
I militari hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e, considerate le condizioni psicofisiche alterate della conducente, l’hanno sottoposta ad accertamenti etilometrici.
L’esito del test
I risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro e inferiore a 2,24 grammi per litro, secondo quanto indicato nel comunicato dell’Arma.
Sulla base di quel valore le è stata ritirata la patente di guida.
Le contestazioni
Ai carabinieri è seguita la contestazione della violazione dell’articolo 186 comma 2 del Codice della Strada.
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. La donna è stata inoltre deferita alla Procura della Repubblica di Catania.
La denuncia è avvenuta in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale.