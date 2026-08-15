Oltre 17.000 prodotti tra articoli recanti marchi contraffatti e articoli di bigiotteria privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo a tutela dei consumatori sono stati sequestrati dai finanzieri durante un controllo in un negozio del centro di San Vito Lo Capo, nel trapanese. I militari hanno individuato e sequestrato quasi 1.400 articoli recanti in modo abusivo i marchi ”Il Padrino”, ”Ferrari” e ”Milan”, tra cui magliette, accendini, tazze e calamite. Il valore della merce contraffatta è stato stimato in circa 4.600 euro. Nel corso dello stesso controllo, i militari hanno sequestrato anche circa 16.000 articoli di bigiotteria privi di etichettatura, tra cui vanelli, bracciali, collane e orecchini, per un valore di oltre 127.000 euro.