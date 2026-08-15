Il Comune concede la licenza edilizia a C.A., per difformita’ a precedente concessione edilizia, consistente nell’ampliamento del fabbricato in tutti i piani con il relativo cambio di destinazione d’uso e realizzazione di 2 scale esterne per l’accesso al piano rialzato, modifica del prospetto e diversa distribuzione interna nel fabbricato sito in via Pablo Picasso, Campobello di Licata, in zona B del vigente Piano regolatore generale.
La concessione edilizia e’ valida a condizione che vengano rispettati gli elaborati tecnici presentati all’ Ufficio tecnico del Comune di Campobello di Licata.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Comune concede licenza edilizia
Il Comune concede la licenza edilizia a C.A., per difformita’ a precedente concessione edilizia, consistente nell’ampliamento del fabbricato in tutti i piani con il relativo cambio di destinazione d’uso e realizzazione di 2 scale esterne per l’accesso al piano rialzato, modifica del prospetto e diversa distribuzione interna nel fabbricato sito in via Pablo Picasso, Campobello di Licata, in zona B del vigente Piano regolatore generale.