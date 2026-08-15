Il Comune concede la licenza edilizia a C.A., per difformita’ a precedente concessione edilizia, consistente nell’ampliamento del fabbricato in tutti i piani con il relativo cambio di destinazione d’uso e realizzazione di 2 scale esterne per l’accesso al piano rialzato, modifica del prospetto e diversa distribuzione interna nel fabbricato sito in via Pablo Picasso, Campobello di Licata, in zona B del vigente Piano regolatore generale.
La concessione edilizia e’ valida a condizione che vengano rispettati gli elaborati tecnici presentati all’ Ufficio tecnico del Comune di Campobello di Licata.
Giovanni Blanda


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