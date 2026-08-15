Valentina Garlandi

. Nel corso del temporale che si è abbattutto sulla città intorno alle 15 un fulmine ha colpito in pieno un albero secolare nell’area parcheggio che si trova di fronte al santuario Madonna della Rocca e ha spezzato uno dei suoi possenti rami. Bloccate le auto che erano state lasciate nel piazzale. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava a passare da quel punto o nei veicoli altrimenti sarebbe rimasto vittima del fulmine.

Solo tanta paura per gli abitanti della zona e i frati cappuccini che vivono nel convento dove riposa il venerabile padre Gioacchino La Lomia.

Sul posto poco prima della mezzanotte sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere l’area in sicurezza.