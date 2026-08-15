Il Ferragosto (15 Agosto) a Ravanusa. Sabato, la giornata si apre con la tradizionale “Sveglia alla città” (ore 8) e con il momento istituzionale del Saluto agli emigrati presso la Sala Consiliare (ore 10). Il folklore siciliano esplode con “”La Rietina”” e il raduno dei carretti siciliani in Piazza Crispi (ore 11), seguito dalla suggestiva maschiata (ore 13,30) La serata è dedicata alla solenne processione di Maria Santissima Assunta e si conclude con i tradizionali fuochi d’artificio e il concerto.

GIOVANNI BLANDA