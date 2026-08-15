Gli agenti del commissariato di Polizia di Licata ha proceduto al fermo di P.G. di un minorenne di 17 anni , resosi responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia ed altri reati, ai danni di alcuni familiari, ai quali ha procurato anche lievi lesioni.

Si è proceduto al fermo anche in considerazione del fatto che in passato, il minore aveva già manifestato insofferenza nei confronti dei provvedimenti adottati a suo carico, tra cui il collocamento in comunità, dalla quale si era più volte allontanato arbitrariamente.

Al termine delle formalità di rito, il minorenne, difeso dall’Avv. Tony Ragusa, è stato affidato al Centro di Prima Accoglienza di Palermo. Il fermo è stato poi convalidato dall’autorita’ giudiziaria che ha disposto il suo affidamento in comunità