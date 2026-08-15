Tradizionale “Serata sotto le Stelle”, un appuntamento del Lions Club che, ancora una volta, “”si è rivelato molto più di una semplice conviviale””.

“”È stata una serata speciale – uno stralcio di una nota del Lions -, fatta di sorrisi, amicizia, condivisione e autentico spirito lionistico. Abbiamo trascorso insieme momenti di serenità e divertimento, riscoprendo il significato più profondo dell’essere Lions, sentirsi parte di una grande famiglia, unita non solo dall’amicizia, ma soprattutto dal desiderio di mettersi al servizio degli altri.

Il valore della serata è stato reso ancora più significativo dalla sua finalità benefica. Grazie alla partecipazione di tutti, contribuiremo all’acquisto di materiale didattico destinato a bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economica. Sapere che una piacevole serata trascorsa insieme potrà trasformarsi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno rappresenta il senso più autentico del nostro servizio.

Tra musica, risate e piacevoli conversazioni abbiamo rafforzato quei legami che rendono il nostro Club una realtà speciale. L’amicizia, il rispetto reciproco, la condivisione dei valori e la gioia di stare insieme sono la forza che ci permette di realizzare iniziative sempre più importanti a favore della nostra comunità””.

Giovanni Blanda