Atto dell’area comunale Lavori pubblici, diretta dall’architetto Salvatore Di Vincenzo.
Determinazione a contrattare e affidamento diretto per l’esecuzione di prove di laboratorio su cemento armato e acciaio in barre, nell’ambito dei lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente per la realizzazione di
un asilo nido in via Hemingway (periferia sud-ovest del centro abitato).
L’importo totale dei lavori e’ di 772 euro.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, affidate prove di staticità per asilo
Atto dell’area comunale Lavori pubblici, diretta dall’architetto Salvatore Di Vincenzo.