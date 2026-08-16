Atto dell’area comunale Lavori pubblici, diretta dall’architetto Salvatore Di Vincenzo.

Determinazione a contrattare e affidamento diretto per l’esecuzione di prove di laboratorio su cemento armato e acciaio in barre, nell’ambito dei lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente per la realizzazione di

un asilo nido in via Hemingway (periferia sud-ovest del centro abitato).

L’importo totale dei lavori e’ di 772 euro.

Giovanni Blanda