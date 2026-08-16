

Proseguono senza sosta a Campobello di Licata i lavori di manutenzione del verde pubblico. L’assessore comunale Giuseppe Montaperto ha reso noto che le squadre sono attualmente impegnate in diverse zone della città.

In questi giorni gli interventi di sfalcio dell’erba, potatura degli alberi e delle palme sono in corso in via Hemingway, nel quartiere San Giuseppe e a Bordellino. I lavori proseguono anche sulla scarpata di via Luigi Giglia e lungo l’intero tracciato della “Rietina”.

«Il lavoro continua incessantemente su tutto il territorio – ha dichiarato Montaperto –. Grazie per la collaborazione. Terremo i cittadini sempre aggiornati su quello che stiamo facendo. L’Amministrazione è al lavoro per una Campobello di Licata più pulita e più bella».

L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire una costante cura del patrimonio verde cittadino, migliorando il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici.

Giovanni Blanda.