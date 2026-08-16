Continua senza esito la ricerca di Luigia Narbone, la 69enne scomparsa nei giorni scorsi. Le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine sono state tutte verificate, ma finora non hanno portato a risultati.

Questa mattina proseguono le operazioni a sud della città, con Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Protezione Civile impegnati nelle contrade e nelle aree rurali. Vengono setacciate anche le zone già controllate, con particolare attenzione ai casolari abbandonati.

In campo anche droni e mezzi fuoristrada. Al termine delle ricerche nella zona sud, le attività torneranno a concentrarsi nella parte alta di Canicattì, vicino all’abitazione della donna.