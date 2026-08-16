Continua senza esito la ricerca di Luigia Narbone, la 69enne scomparsa nei giorni scorsi. Le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine sono state tutte verificate, ma finora non hanno portato a risultati.
Questa mattina proseguono le operazioni a sud della città, con Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Protezione Civile impegnati nelle contrade e nelle aree rurali. Vengono setacciate anche le zone già controllate, con particolare attenzione ai casolari abbandonati.
In campo anche droni e mezzi fuoristrada. Al termine delle ricerche nella zona sud, le attività torneranno a concentrarsi nella parte alta di Canicattì, vicino all’abitazione della donna.
Continua senza esito la ricerca di Luigia Narbone, la 69enne scomparsa nei giorni scorsi. Le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine sono state tutte verificate, ma finora non hanno portato a risultati.