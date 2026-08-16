Effettua due bonifici per un importo di 600 euro dopo aver visto un annuncio su internet relativo all’acquisto di uno scooter. Ma era una truffa. Del motorino, infatti, esistevano soltanto le foto e niente più. Un impiegato agrigentino di 48 anni, residente a Comitini, è stato truffato. E lo ha capito soltanto quando, dopo aver pagato, non ha ricevuto alcun veicolo.

All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri che, immediatamente, sono risaliti al conto corrente che ha beneficiato del bonifico. Al termine delle indagini, dunque, è stato denunciato per truffa un rentasettenne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, residente a Cirò Marina nel Crotonese.