

A Canicattì una statua di San Rocco, protettore contro la peste, era venerata nella chiesa di Santa Barbara oggi sconsacrata. Nel pomeriggio del 3 agosto 1837, in piena epidemia di colera, si svolse una processione. Dalla chiesa di San Francesco, ove erano in corso le Quarantore, furono portate nella Chiesa Madre le statue dell’Immacolata, di San Giuseppe, San Diego e Sant’Antonio da Padova. Prima di raggiungere il Duomo, i fedeli passarono dalla chiesa di Santa Barbara ove prelevarono la statua di San Rocco che portarono in Matrice. In quel giorno morirono di colera 27 persone. Il 12 aprile 1846 si svolse analoga processione, ma per invocare la pioggia. Stavolta le statue portate in processione furono quelle dell’Immacolata, di San Vincenzo Ferreri, San Diego, San Calogero, Sant’Antonio da Padova (statua prelevata dalla chiesa dello Spirito Santo), Santa Barbara, San Rocco e un quadro di Sant’Elia. GAETANO AUGELLO