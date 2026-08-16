“Con 514.897 presenze registrate nel 2025, Sciacca si colloca al primo posto nella classifica ISTAT – movimento dei clienti negli esercizi ricettivi – tra i comuni della provincia di Agrigento. È davanti ad Agrigento, con 412.823 presenze, e a Lampedusa e Linosa, con 261.677”. Lo rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Turismo Francesco Dimino.

“Un risultato – rilevano – che conferma il ruolo di Sciacca come una delle principali destinazioni turistiche del territorio e che premia un lavoro di promozione portato avanti negli ultimi anni, insieme alla crescita e alla qualificazione dell’offerta turistica cittadina. A rafforzare il dato è anche l’andamento delle prenotazioni per il weekend di Ferragosto 2026, con le strutture ricettive della città ormai prossime al sold out e un’elevata presenza di visitatori prevista nei giorni centrali dell’estate”.

“È un dato che ci rende orgogliosi – dichiara il sindaco Fabio Termine – perché racconta una città che sta crescendo nella propria capacità di attrarre visitatori. Essere primi in provincia per presenze turistiche non è un risultato casuale, ma il frutto di un sistema che lavora insieme. Ringrazio gli operatori turistici, gli albergatori, le strutture extralberghiere, i ristoratori, i commercianti e tutti coloro che ogni giorno accolgono chi sceglie Sciacca. Il turismo è una delle leve fondamentali per lo sviluppo della nostra città e continueremo a sostenerlo con convinzione”.

Anche l’assessore al Turismo Francesco Dimino esprime soddisfazione: “È un dato significativo, che dà forza al lavoro svolto in questi anni e dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo investito molto nella promozione della città, cercando di raccontare Sciacca fuori dai suoi confini attraverso le sue eccellenze, la ceramica, il mare, la cultura, le tradizioni, gli eventi, l’enogastronomia e le relazioni costruite con media e operatori del settore. Ma questi numeri appartengono soprattutto a chi il turismo lo fa ogni giorno. Il nostro ringraziamento va agli operatori turistici, a chi investe nelle strutture ricettive, a chi accoglie, informa, accompagna, racconta il territorio e contribuisce con il proprio lavoro a costruire l’immagine di Sciacca e che ha un ruolo fondamentale nella promozione e attrazione turistica. Una destinazione cresce quando cresce insieme tutta la sua comunità. Le prenotazioni a Ferragosto ormai prossime al sold out sono un’altra conferma della forte attrattività raggiunta dalla città. Adesso la sfida è ancora più ambiziosa: consolidare questi risultati, migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta e lavorare perché Sciacca possa essere scelta dodici mesi l’anno, non soltanto nel cuore dell’estate”.