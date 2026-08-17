Da Lunedi ( 17Agosto), il via, a Campobello di Licata i festeggiamenti in onore della Regina della cittadina, la Madonna dell’Aiuto.

Il programma e’ ricco – fra l’altro – di appuntamenti prettamente religiosi.

La “””Giornata di preghiera per i fidanzati e le giovani coppie”” sara’ il leit motiv del calendario di lunedì.

Alle ore 18,30, nella Chiesa Besta Maria Vergine di Lourdes, recita del Santo Rosario. Seguira’ la Santa Messa che sara’ officiata da don Augustino Mgovano.

Martedì, sempre nella Chiesa B.M. V. di Lourdes, Santa Rosario (ore 18,30) e Santa Messa (ore 19). Celebrera’ padre Calogero Statello.

A seguire (ore 20), conferenza sulla Madonna. Così fino a Sabato, con qualche variante.

Domenica sera 23 – tra gli eventi in calendario – la partecipata processione cittadina del simulacro della Vergine Celeste e, a seguire, i fuochi di artificio.

Lunedì (24 agosto), in serata, dopo la “”Rietina”” (sfilata di cavalli e carretti siciliani in paese), e i fuochi di artificio, la chiusura della kermesse religiosa, condita da eventi di altra natura.

La festa e’ organizzata dall’Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata dall’arciprete don Giuseppe Costanza.

I festeggiamenti sono rivolti a tutto il popolo, urbi et orbi.

GIOVANNI BLANDA