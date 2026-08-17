Comune di Campobello di Licata, determina del settore Lavori pubblici.
Determinata la proroga del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione all’Enel Sole, per un importo di 9 mila euro.
L’atto amministrativo trasmesso a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti, servizi interessati e finanziario.
La responsabile del procedimento e’ Grazia Ferraguto.
Giovanni Blanda


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