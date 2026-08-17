Provvedimento (ordinanza) sulla viabilità a Campobello di Licata.

Alla luce della comunicazione del presidente del Centro studi “”Gati”, Carmelo Traina, sull’ evento di inaugurazione della manifestazione ” Questa e’ la mia terra e io la difendo””, quarta edizione, in calendario in Piazza Guglielmo Marconi, dalle ore 21 del 17 Agosto alle ore 1 del giorno 18 seguente, il Sindaco Vito Terrana ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di transito e di sosta ai veicoli in via Marconi e via Edison. La disposizione comunale non riguarda i mezzi di soccorso e di polizia.

La manifestazione e’ inserita nel cartellone del programma comunale estivo.

giovanni blanda