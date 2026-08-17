Sarà una settimana all’insegna di fede, tradizione e condivisione quella che vivrà la comunità di Canicattì dal 23 al 30 agosto prossimi.
La città si prepara a celebrare San Diego, il suo santo protettore, con iniziative religiose e ricreative.
Il programma stilato dalla Confraternita Santi Sebastiano e Diego e dal parroco don Tonino Cilia.
Al via domenica 23 agosto, con la celebrazione eucaristica e l’inaugurazione dei festeggiamenti. A seguire la degustazione di granite e brioche siciliane offerte dal Bar Parnaso.
Ogni giorno, alle 18.15, il Rosario mariano e di San Diego e alle 19 la messa.
Lunedì 24 sarà dedicato ai giovani. Dopo la celebrazione un momento di convivialità con la distribuzione del gelato.
Martedì 25 durante la messa a quanti lo vorranno sarà inpartito il sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Mercoledì 26 agosto la funzione sarà dedicata ai confrati e alle famiglie bisognose.
Giovedì 27, dalle 17 alle 18.30, spazio all’animazione per bambini e ragazzi, prima della messa e dell’adorazione eucaristica.
Venerdì 28 agosto, dopo la celebrazione delle 19, si terrà a partire dalle 20.30 la quarta edizione della sagra “Scuru a Fuddra”che ogni anno richiama anche cittadini provenienti dai conuni dell’hinterland.
Sabato 29 sarà il momento centrale della festa religiosa, con la celebrazione e la tradizionale processione dell’insigne reliquia di San Diego per le vie della parrocchia.
La giornata conclusiva, domenica 30 agosto, inizierà alle 9.30 con il motoraduno e proseguirà alle 11 con la celebrazione eucaristica e la benedizione dei partecipanti.
Alle 19 la messa solenne e la processione storico-tradizionale del simulacro del santo Protettore per le vie principali di Canicattì. Ad allietare il momento la banda musicale “Malluzzo”.
La serata si concluderà con i fuochi d’artificio.