Momenti di grande apprensione a Bolognetta, dove un improvviso e violento incendio, divampato accidentalmente da un’autovettura in transito condotta da una 37enne del posto accompagnata dal figlio minore, ha rapidamente avvolto la facciata di un edificio residenziale. Il fumo denso e le fiamme hanno immediatamente invaso la dimora al cui interno si trovavano due persone, una 57enne e l’anziano genitore 94enne, costretto a letto poiché gravemente invalido e del tutto impossibilitato a muoversi. Decisivo e provvidenziale si è rivelato il tempestivo intervento di un militare dell’Arma dei Carabinieri, effettivo alla locale Stazione che, sebbene libero dal servizio e in licenza, transitando in zona, non ha esitato a mettersi spontaneamente al servizio della comunità.

Con eccezionale sprezzo del pericolo, spinto da un altissimo senso del dovere, si è introdotto all’interno dello stabile saturo di fumo unitamente al Comandante e un agente della Polizia Locale. Al primo piano, hanno individuato l’anziano in evidente stato di difficoltà e, dopo averlo messo in sicurezza su una sedia, lo hanno trasportato fino al piano terra, traendolo in salvo prima che l’incendio potesse intossicarlo o travolgerlo. L’efficace e rapida azione di soccorso ha consentito di evitare conseguenze drammatiche e nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni. Le fiamme sono state successivamente domate dal personale dei Vigili del Fuoco di Palermo-Brancaccio. L’anziano, anche se scosso da quanto accaduto.