

Dal 1° settembre 2026 cambia il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Naro e Camastra. Rossana Neri, attuale dirigente del San Giovanni Bosco di Naro, si trasferisce a Porto Empedocle, dove assumerà la direzione dell’Istituto Comprensivo Rosario Livatino.

Al suo posto arriva Pierangelo Limuti, 53 anni, originario di Cosenza. Limuti, già dirigente dell’IC Giacomo Matteotti di Rivoli (Torino), porta con sé una solida esperienza maturata prima in Sicilia e poi in Piemonte.

Nato in Calabria, ha vissuto a lungo nel territorio nisseno, dove ha insegnato Italiano, Storia, Cittadinanza e Geografia nella scuola secondaria di primo grado. Nel 2019 si è trasferito in Piemonte, diventando dirigente dell’IC Santa Maria di Moncalieri (provincia di Torino), dove è rimasto per tre anni scolastici. Successivamente è passato a Rivoli, dirigendo l’istituto per quattro anni. In questa esperienza ha introdotto l’indirizzo a “curvatura sportiva”, che ha favorito un significativo aumento delle iscrizioni e valorizzato lo sport come strumento educativo e formativo.

Laureato in lettere moderne, Limuti è apprezzato per la competenza professionale, l’attenzione all’innovazione didattica e digitale e la capacità di guidare i processi di miglioramento scolastico.

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Naro e Camastra avranno dunque, per l’anno scolastico 2026/2027, un nuovo dirigente con un profilo solido e orientato alla qualità e all’innovazione.