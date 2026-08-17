È stato sorpreso alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente e ha anche rifiutato di sottoporsi all’alcol test. A finire nei guai un 18enne di Porto Empedocle, fermato dagli agenti del locale commissariato per un controllo di routine. Da un più approfondito accertamento è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida. Poco dopo, inoltre, si è opposto all’alcol test. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica.
Rifiuta alcoltest ed era anche senza patente, denunciato 18enne empedoclino
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