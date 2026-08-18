Il Comune avvisa le famiglie degli studenti pendolari residenti nel Comune di Campobello di Licata, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che possono effettuare la richiesta per ottenere l’abbonamento gratuito o semigratuito mensile del trasporto.
Le richieste, debitamente compilate e con i documenti allegati, vanno consegnate all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il giorno 11 Settembre prossimo.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari con isee pari o inferiore ad euro 10.632,94; la mancata presentazione della richiesta entro il termine stabilito comporta l’obbligo, per gli interessati, di provvedere al pagamento dell’abbonamento a proprio carico.
Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la Portineria del Comune o all’Ufficio Pubblica Istruzione.
Giovanni Blanda