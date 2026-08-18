Un cameriere ventiduenne di Favara è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza al termine di un controllo avvenuto nel quartiere di San Leone. Il giovane era alla guida della sua auto quando è stato fermato ad un posto di blocco dei carabinieri lungo il viale delle Dune. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo con un tasso due volte superiore al consentito. Per questo motivo è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro della patente.
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