“Siamo soddisfatti che si possa dare il via libera all’assunzione di circa 80 autisti di autobus all’Azienda Siciliana Trasporti così da evitare la paralisi delle linee e rilanciare il trasporto pubblico locale. Finalmente sono state superate le limitazioni burocratiche con l’approvazione del disegno di legge stralcio da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Un provvedimento che rappresenta una svolta decisiva per il futuro dei servizi pubblici essenziali nell’isola”.

Lo afferma il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida.

“La deroga alla legge Cracolici non è un favore alla politica, ma un atto di giustizia sociale dovuto ai cittadini e ai lavoratori stremati dai turni massacranti. Ringraziamo il Parlamento regionale e il governo per aver dimostrato maturità e senso di responsabilità, tutelando l’interesse generale dinanzi alle contrapposizioni ideologiche”, aggiunge Giuffrida.

“L’approvazione del testo all’ARS segna la fine di una lunga stagione di incertezza, ma per l’UGL rappresenta solo il primo passo”, affermano i coordinatori regionali della UGL autoferrotranvieri, Giuseppe Rocco Santonocito e Lillo Sturia.

“Auspichiamo che la governance di AST autorizzi anche l’attivazione delle procedure per coprire i posti vacanti in organico di Operatori Meccatronici che attualmente sono coperti da personale interinale, seppure previsti dal piano di risanamento. Vanno anche sbloccate le progressioni economiche e di carriera per il personale amministrativo. Il blocco dei concorsi interni che dura da vent’anni, penalizza la motivazione e la crescita professionale dei lavoratori”, aggiungono.

Il sindacato manterrà i riflettori accesi sulle direzioni aziendali di AST affinché i bandi di concorso vengano pubblicati in tempi rapidi, con procedure snelle, trasparenti e capaci di valorizzare le professionalità del territorio.